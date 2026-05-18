A poco più di un’ora da Torino c’è un borgo medievale perfettamente conservato

CANDELO – Stradine in pietra, mura antiche e un’atmosfera che sembra uscita da un’altra epoca.

In Piemonte esistono luoghi dove il tempo sembra essersi fermato, e uno dei più sorprendenti si trova nel Biellese.

È il Ricetto di Candelo, uno dei borghi medievali meglio conservati della regione e meta sempre più apprezzata da visitatori e appassionati di fotografia.

Un villaggio fortificato unico in Piemonte

Il Ricetto di Candelo nacque nel Medioevo come struttura difensiva e deposito comunitario.

Ancora oggi conserva:

mura

torri

strade acciottolate

edifici storici

che permettono di immergersi in un contesto rimasto straordinariamente intatto.

Passeggiare tra vicoli e atmosfere medievali

Entrando nel Ricetto si ha la sensazione di trovarsi in un’altra epoca.

Le stradine strette, gli scorci in pietra e le botteghe presenti all’interno contribuiscono a creare un’atmosfera particolarmente suggestiva, soprattutto nelle giornate autunnali e primaverili.

Una meta sempre più fotografata

Negli ultimi anni il borgo è diventato molto popolare anche online grazie alle immagini condivise da visitatori e turisti.

L’impatto visivo del Ricetto lo rende infatti uno dei luoghi piemontesi più adatti a fotografie e contenuti social.

Facile da raggiungere da Torino

La vicinanza con Torino permette di visitare il borgo anche in giornata.

Molti visitatori scelgono il Ricetto come meta per una breve fuga fuori città, abbinando la visita a escursioni e percorsi nel territorio biellese.

Un patrimonio storico ancora vivo

A differenza di altri borghi trasformati esclusivamente in attrazioni turistiche, il Ricetto mantiene ancora oggi un forte legame con il territorio e le tradizioni locali.

Durante l’anno ospita eventi, mercatini e iniziative culturali che contribuiscono a valorizzarne la storia.

Uno dei luoghi più suggestivi del Piemonte

Il Piemonte custodisce numerosi borghi storici, ma il Ricetto di Candelo continua a distinguersi per il suo stato di conservazione e per l’atmosfera che riesce a trasmettere.

Ed è proprio questa combinazione tra autenticità, storia e impatto visivo a renderlo una delle mete più affascinanti della regione.

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