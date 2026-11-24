TORINO – A Torino c’è un impianto sportivo che racconta più di un secolo di storia della città. È il Motovelodromo Fausto Coppi, in corso Casale 144, uno dei luoghi più particolari del panorama architettonico e sportivo torinese. Inaugurato nel 1920, è nato per ospitare gare ciclistiche e motociclistiche, ma nel corso degli anni ha accolto anche partite di calcio e rugby, manifestazioni sportive, spettacoli e iniziative popolari.

Progettato dall’architetto Vittorio Eugenio Ballatore di Rosana, il Motovelodromo ha attraversato periodi di grande attività, i bombardamenti della Seconda guerra mondiale, il declino e il rischio di trasformazioni radicali. Oggi, dopo un importante intervento di recupero, è tornato a essere un centro sportivo polifunzionale, mantenendo il legame con la propria storia.

La nascita del Motovelodromo: Torino e lo sport negli anni Venti

La storia del Motovelodromo comincia nel 1920, in una Torino nella quale lo sport sta assumendo un ruolo sempre più importante nella vita cittadina. L’obiettivo è realizzare un grande impianto moderno, capace di ospitare competizioni ciclistiche e motociclistiche e, allo stesso tempo, altre discipline sportive.

Il progetto viene affidato a Vittorio Eugenio Ballatore di Rosana, architetto già conosciuto per la progettazione di grandi strutture sportive, tra cui lo Stadium alla Crocetta e le torri d’ingresso dello stadio Filadelfia. La costruzione viene finanziata dalla Società Anonima Motovelodromo Torinese, guidata dall’impresario Riccardo Filippa.

Il nuovo impianto viene inaugurato ufficialmente il 24 luglio 1920. La struttura si distingue per la sua impostazione funzionale e per le dimensioni importanti: le tribune possono accogliere circa 7.500 spettatori, mentre al centro della pista trova spazio un campo destinato alle competizioni sportive.

Non è soltanto un velodromo per biciclette. La pista, con le sue curve sopraelevate, è pensata anche per le gare motociclistiche e automobilistiche. Un impianto versatile, progettato per diventare uno dei principali punti di riferimento dello sport torinese.

Dal ciclismo al calcio: un impianto per tanti sport

Fin dai primi anni il Motovelodromo dimostra di poter andare ben oltre la sua funzione originaria. La pista ospita competizioni ciclistiche e motociclistiche, mentre il campo centrale viene utilizzato per diverse discipline, dal calcio al rugby, passando per atletica, ginnastica e altri sport.

Tra le squadre che utilizzano l’impianto c’è anche il Torino Football Club. I granata disputano qui le partite del campionato 1925-1926, prima di trasferirsi in altri stadi cittadini. Il Motovelodromo diventa così uno dei luoghi della storia calcistica torinese, in un periodo nel quale la città sta costruendo la propria identità sportiva.

La struttura, però, non è utilizzata soltanto per le competizioni. Per sostenere gli elevati costi di gestione, fin dai primi anni vengono organizzati anche spettacoli e manifestazioni di intrattenimento.

Il 28 luglio 1922, per esempio, il Motovelodromo ospita l’opera lirica L’amore dei tre re. Il 3 luglio 1927 arriva invece un’attrazione decisamente particolare: l’Uomo cannone Hugo Zacchini, che si esibisce facendosi sparare da un cannone ad aria compressa davanti al pubblico.

Sono episodi che restituiscono l’immagine di un impianto concepito come grande spazio per lo spettacolo e la vita pubblica, non soltanto come luogo dedicato agli appassionati di ciclismo.

Le difficoltà economiche e l’acquisto da parte del Comune

Nonostante il successo delle prime stagioni, mantenere il Motovelodromo si rivela un’impresa complicata. Le intemperie, l’usura della pista e l’elevato numero di spettatori provocano un progressivo deterioramento della struttura.

La società proprietaria deve affrontare costi di manutenzione sempre più impegnativi e non dispone delle risorse necessarie per sostenere gli interventi. Anche il sostegno economico del Comune, limitato a contributi occasionali, non è sufficiente a risolvere i problemi.

La situazione porta nel 1935 all’acquisto dell’impianto da parte della Città di Torino, per una cifra di un milione e trecentomila lire. Successivamente la struttura viene ceduta all’Unione Velocipedistica Italiana.

Nel frattempo, con la costruzione di nuovi impianti sportivi, tra cui lo stadio Mussolini (l’attuale stadio Olimpico Grande Torino), il Motovelodromo perde progressivamente parte della sua centralità.

I bombardamenti del 1943 e la ricostruzione del dopoguerra

Uno dei momenti più difficili della storia del Motovelodromo arriva durante la Seconda guerra mondiale. Nel 1943 l’impianto viene colpito dai bombardamenti, che danneggiano pesantemente le tribune e la pista.

Per consentire una ripresa delle attività vengono realizzate alcune sistemazioni provvisorie in legno. La ricostruzione vera e propria arriva nel 1947, quando il Motovelodromo viene recuperato seguendo il progetto originario e utilizzando materiali analoghi a quelli della costruzione iniziale.

Il ritorno alla piena attività restituisce alla struttura un ruolo importante nello sport torinese. Accanto al ciclismo trovano spazio anche le partite di rugby, una disciplina che proprio in quegli anni vive momenti significativi.

Nel 1947 la sezione rugby della Reale Società Ginnastica di Torino conquista qui il campionato italiano, per quella che rimane la prima e unica vittoria nazionale della società nella competizione.

Il Motovelodromo continua inoltre a essere un punto di riferimento per il ciclismo su pista e per importanti appuntamenti su strada. La pista diventa anche il traguardo di manifestazioni come la Milano-Torino e il Giro del Piemonte, con campioni del calibro di Gino Bartali e Fausto Coppi.

Il declino e l’intitolazione a Fausto Coppi

A partire dagli anni Ottanta il ciclismo su pista perde progressivamente interesse da parte del pubblico. Anche il Motovelodromo risente di questo cambiamento. La diminuzione delle attività, la mancanza di manutenzione, gli atti vandalici e alcuni incendi accelerano il degrado dell’impianto.

La struttura rischia di perdere definitivamente la propria funzione sportiva. Si comincia a discutere di interventi di recupero e di possibili trasformazioni, mentre cresce l’attenzione per il suo valore storico e architettonico.

Nel 1990 il Motovelodromo viene intitolato a Fausto Coppi, il Campionissimo del ciclismo italiano, scomparso nel 1960. Una scelta particolarmente significativa per un impianto che ha visto gareggiare alcuni dei più grandi protagonisti di questo sport.

Nel 1994 arriva un passaggio fondamentale: il complesso viene sottoposto a vincolo della Soprintendenza. La tutela impedisce una trasformazione radicale dell’edificio e riconosce il valore storico di una delle poche grandi architetture sportive torinesi degli anni Venti ancora esistenti.

Il progetto di ristrutturazione elaborato dal Comune, che prevedeva il recupero delle tribune, delle coperture e dei locali di servizio, non viene realizzato nella sua forma originaria. Negli anni successivi il Motovelodromo attraversa una fase di utilizzo limitato: il campo interno viene impiegato anche per manifestazioni non sportive, come il mercatino dell’usato Mercanti per un giorno, oltre che per concerti e altri eventi.

La rinascita del Motovelodromo di Torino

Dopo anni di difficoltà, una nuova prospettiva si apre nel 2019, quando il Comune avvia una procedura per affidare la gestione e il recupero dell’impianto. Nel febbraio 2020 viene aggiudicato il diritto di superficie per 60 anni alla società Sport4Good.

Il progetto punta a restituire al Motovelodromo una funzione sportiva, senza cancellarne la storia e le caratteristiche architettoniche. Seguono gli interventi di recupero e restauro, che consentono di riaprire la struttura dopo un periodo di lavori durato circa un anno.

La nuova vita dell’impianto si sviluppa attorno a un’offerta sportiva diversificata: campi da padel, beach volley, pista ciclistica restaurata, atletica, pump track e spazi dedicati all’indoor cycling. Vengono recuperati anche alcuni ambienti storici, tra cui i locali della sottotribuna ovest, oggi utilizzati per attività di ristorazione.

Un pezzo di storia sportiva e architettonica ancora vivo

Il Motovelodromo Fausto Coppi rappresenta oggi una testimonianza importante della Torino sportiva del Novecento. La sua storia attraversa epoche molto diverse: dalla stagione pionieristica del ciclismo e delle competizioni motoristiche agli anni delle grandi squadre di calcio e rugby, dalla distruzione della guerra al progressivo abbandono, fino al recupero contemporaneo.

Il suo valore non è soltanto sportivo. L’edificio progettato da Ballatore di Rosana è un esempio di architettura funzionale degli anni Venti, nella quale le esigenze delle competizioni e del pubblico determinavano forme e organizzazione degli spazi.

A oltre un secolo dall’inaugurazione, il Motovelodromo continua così a raccontare una parte della storia di Torino. Non più soltanto un velodromo destinato alle grandi corse, ma un luogo che ha saputo cambiare funzione senza perdere il legame con le proprie origini.

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