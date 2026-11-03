Il tartufo in Piemonte: storia, varietà, dove si trova e perché può costare così tanto

ALBA – Il suo profumo è inconfondibile, cresce nascosto sotto terra e può raggiungere quotazioni molto elevate. In Piemonte il tartufo è molto più di un ingrediente della cucina: è una parte della storia, dell’identità e dell’economia di interi territori. Dalle colline delle Langhe al Roero, dal Monferrato alle aree del Piemonte meridionale, la ricerca del prezioso fungo ipogeo accompagna da generazioni la vita delle campagne e richiama ogni autunno appassionati e visitatori.

Il protagonista più famoso è il tartufo bianco d’Alba, conosciuto e apprezzato anche all’estero. Ma non è l’unica varietà presente nella regione: esistono tartufi neri, scorzone estivo e altre specie, ciascuna con caratteristiche, profumi e periodi di raccolta differenti.

Che cos’è esattamente un tartufo? Perché quello bianco piemontese è così ricercato? Dove cresce, come si raccoglie e quali sono le varietà da conoscere? Ecco una guida per scoprire uno dei prodotti più rappresentativi del Piemonte.

Che cos’è il tartufo e come cresce

Il tartufo è il corpo fruttifero di un fungo ipogeo, cioè un fungo che si sviluppa sotto la superficie del terreno. A differenza dei funghi che siamo abituati a vedere nei boschi, non emerge dal suolo con un gambo e un cappello: matura sottoterra, spesso a pochi centimetri di profondità, in un rapporto molto stretto con le radici di alcune piante.

La sua crescita dipende da un equilibrio delicato tra terreno, umidità, temperatura, disponibilità d’acqua e vegetazione. Il tartufo vive infatti in simbiosi con determinate specie arboree: attraverso questa relazione, il fungo e la pianta si scambiano sostanze nutritive e instaurano un legame essenziale per il loro sviluppo.

Tra gli alberi che possono ospitare i tartufi ci sono querce, roverelle, tigli, pioppi, salici, noccioli e carpini. Le specie coinvolte cambiano a seconda del tipo di tartufo e delle caratteristiche dell’ambiente.

È proprio questa dipendenza dall’ecosistema a rendere la sua coltivazione complessa. Anche quando si impiantano alberi micorrizati, cioè alberi le cui radici sono state messe in relazione con il fungo, non esiste la garanzia di ottenere una produzione abbondante.

Il profumo intenso ha una funzione naturale: aiuta ad attirare animali capaci di individuare il tartufo, mangiarlo e disperderne le spore. Per chi lo cerca, invece, è il segnale che permette ai cani addestrati di riconoscerlo anche quando è completamente nascosto.

La Regione Piemonte considera gli ambienti tartufigeni un patrimonio naturale da tutelare, anche per il loro ruolo nello sviluppo economico e turistico delle aree collinari e pedemontane.

La storia del tartufo in Piemonte

Il legame tra il tartufo e il Piemonte ha radici antiche. Per secoli il fungo è stato conosciuto e raccolto nelle campagne, ma la sua trasformazione in un prodotto gastronomico di prestigio è legata soprattutto alla cultura delle tavole aristocratiche e alla valorizzazione delle tradizioni locali.

Le colline delle Langhe, del Roero e del Monferrato, con i loro boschi, i terreni e la presenza di piante adatte alla crescita del fungo, hanno contribuito a costruire la reputazione del tartufo piemontese. La ricerca si è tramandata tra generazioni, diventando una pratica che richiede esperienza, conoscenza dei luoghi e capacità di leggere i segnali della natura.

Alba è diventata nel tempo il centro simbolico di questa tradizione. Il suo nome è ormai indissolubilmente associato al tartufo bianco pregiato, tanto che l’espressione tartufo bianco d’Alba è conosciuta in tutto il mondo.

La valorizzazione moderna del prodotto è passata anche attraverso mercati, manifestazioni gastronomiche e iniziative di promozione del territorio. La Fiera internazionale del Tartufo Bianco d’Alba ha contribuito a trasformare la stagione della raccolta in un appuntamento capace di attirare visitatori, operatori della ristorazione e compratori italiani e stranieri.

Oggi il tartufo rappresenta un punto d’incontro tra agricoltura, gastronomia, turismo ed economia locale. La sua reputazione non dipende soltanto dalla qualità del prodotto, ma anche dal paesaggio in cui nasce e dalle tradizioni che lo accompagnano.

Dove si trova il tartufo in Piemonte

Quando si parla di tartufo piemontese, il primo territorio che viene in mente è quello delle Langhe, ma le aree vocate sono più ampie e comprendono diversi ambienti collinari, boschivi e fluviali.

– Langhe e Alba: sono il cuore della notorietà internazionale del tartufo bianco pregiato. Il territorio albese è il riferimento più celebre per la raccolta, il commercio e la promozione gastronomica.

– Roero: le colline e i boschi del territorio tra Tanaro e pianura cuneese sono un’altra area storicamente legata alla ricerca del tartufo.

– Monferrato: tra Astigiano e Alessandrino esistono zone favorevoli alla crescita del tartufo bianco, con una tradizione di ricerca e mercati locali.

– Colline dell’Astigiano e dell’Alessandrino: anche qui il tartufo è legato alle economie rurali e alle manifestazioni autunnali.

– Aree di pianura e ambienti fluviali: in determinate condizioni, boschi ripariali e terreni umidi possono ospitare tartufi, soprattutto in associazione con pioppi, salici e altre piante adatte.

La distribuzione non è uniforme: non basta trovarsi in una zona famosa per avere la certezza di trovare tartufi. Contano le caratteristiche del terreno, le piante presenti, il microclima e lo stato di conservazione del bosco. La Regione Piemonte pubblica cartografie e informazioni sulle aree vocate, distinte anche in base alle specie.

Le principali varietà di tartufo piemontese

Il tartufo bianco è il più celebre, ma il patrimonio tartufigeno piemontese comprende diverse specie. Cambiano il colore della superficie, l’aspetto della polpa, il profumo, l’intensità del sapore e il periodo in cui possono essere raccolte.

1. Tartufo bianco pregiato (Tuber magnatum Pico)

È il re della tradizione piemontese. Ha una superficie liscia o leggermente irregolare, tonalità che vanno dal giallo pallido all’ocra e una polpa chiara attraversata da venature. Il profumo è intenso e complesso. Si consuma soprattutto crudo, tagliato a lamelle sottili su piatti caldi, come tajarin, risotto, uova e fonduta.

Periodo di raccolta in Piemonte: 1° ottobre – 31 gennaio.

2. Tartufo nero pregiato (Tuber melanosporum)

Ha una superficie scura e verrucosa e una polpa bruno-nera attraversata da venature chiare. È molto apprezzato in cucina per il suo profumo e per la capacità di accompagnare preparazioni calde. Rispetto al bianco, sopporta meglio il calore e può essere utilizzato anche in cottura.

Periodo di raccolta: 15 dicembre – 15 marzo.

3. Tartufo estivo o scorzone (Tuber aestivum)

Si riconosce per la scorza scura e rugosa e per la polpa chiara, tendente al nocciola a maturazione. Il suo aroma è generalmente più delicato rispetto a quello del bianco pregiato. È versatile e si presta a salse, condimenti, antipasti e preparazioni a base di burro o formaggi.

Periodi di raccolta: 1° giugno – 31 agosto e 1° ottobre – 30 novembre.

4. Tartufo uncinato (Tuber uncinatum)

È conosciuto anche come tartufo nero autunnale. Presenta una superficie scura e una polpa bruna con venature chiare. Il profumo è più marcato rispetto a quello dello scorzone estivo, con note che ricordano il bosco e la frutta secca.

Periodo di raccolta: 1° ottobre – 31 dicembre.

5. Tartufo nero invernale (Tuber brumale)

È una varietà invernale dalla scorza scura e dalla polpa più o meno grigiastra, con venature chiare. Il suo aroma è caratteristico e può risultare più pungente rispetto ad altre specie. È utilizzato in diverse preparazioni gastronomiche.

Periodo di raccolta: 15 dicembre – 15 marzo.

6. Bianchetto o marzuolo (Tuber borchii e denominazione regionale associata)

È un tartufo dal colore chiaro, spesso più piccolo del bianco pregiato. Il profumo è intenso, con note agliacee che possono diventare marcate. È una specie da distinguere con attenzione dal più pregiato Tuber magnatum.

Periodo di raccolta in Piemonte: 15 gennaio – 30 aprile.

Il calendario regionale comprende anche altre specie, come il tartufo moscato, il tartufo nero liscio e il tartufo nero ordinario. Le date riportate sono quelle previste dal calendario piemontese in vigore dal 1° settembre 2024: prima di organizzare una ricerca è sempre opportuno verificare eventuali aggiornamenti normativi.

Quanto costa il tartufo e perché vale così tanto

Il prezzo del tartufo dipende da diversi fattori: specie, dimensioni, maturazione, qualità, profumo, integrità, disponibilità sul mercato e andamento della stagione. Non esiste quindi una quotazione unica valida per tutti i tartufi e per tutto l’anno.

Il bianco pregiato è generalmente il più costoso. La sua produzione è difficile da prevedere, non è disponibile in quantità costanti e non può essere coltivato commercialmente con la stessa affidabilità di molti altri prodotti agricoli.

A questo si aggiunge la forte dipendenza dal clima. Temperature elevate e periodi di siccità possono compromettere lo sviluppo dei corpi fruttiferi, riducendo le quantità disponibili e facendo salire le quotazioni. Le piogge, da sole, non bastano: conta anche quando arrivano e come si combinano con le condizioni dei mesi precedenti.

Per dare un riferimento concreto, il Borsino del Centro Nazionale Studi Tartufo di Alba ha registrato nel 2025, per il bianco pregiato di pezzatura media tra 15 e 20 grammi, quotazioni medie passate da 400 euro all’etto l’11 ottobre a 500 euro all’etto il 1° novembre. Si tratta di prezzi di riferimento per una specifica pezzatura e per determinate date, non di un listino valido per ogni acquisto.

Un ettogrammo equivale a 100 grammi: a una quotazione di 500 euro all’etto, un tartufo da 20 grammi corrisponderebbe a 100 euro, se acquistato allo stesso prezzo unitario. Nel commercio al dettaglio, tuttavia, il prezzo può essere diverso da quello rilevato alla fonte.

Il valore economico del tartufo non si limita alla vendita del prodotto fresco. Comprende la ristorazione, i mercati specializzati, le fiere, le strutture ricettive, le esperienze gastronomiche e il turismo legato ai paesaggi delle Langhe, del Roero e del Monferrato.

Come si cerca il tartufo: i trifolau e i loro cani

La ricerca del tartufo è una pratica tradizionale che richiede pazienza, esperienza e una buona conoscenza del territorio. In Piemonte chi si dedica a questa attività è chiamato trifolao, termine piemontese che identifica il cercatore di tartufi. Il cane che lo accompagna viene spesso chiamato tabui.

Il cane è fondamentale perché, grazie al suo olfatto, riesce a individuare il profumo del tartufo quando il fungo è ancora nascosto nel terreno. Non basta però trovare il punto giusto: il cercatore deve capire quando il prodotto è maturo e intervenire senza danneggiare il fungo o le radici delle piante.

La cavatura avviene con strumenti appositi e deve essere eseguita con attenzione. Dopo aver estratto il tartufo, il terreno viene ricomposto, così da limitare i danni all’ambiente e favorire la conservazione dell’area.

La ricerca non è libera e senza regole. In Piemonte, per raccogliere tartufi occorre superare un esame di idoneità, ottenere il tesserino previsto dalla normativa e versare la tassa annuale regionale. Il calendario stabilisce inoltre i periodi consentiti per ciascuna specie.

Chi vuole avvicinarsi a questa tradizione senza intraprendere direttamente la raccolta può informarsi sulle esperienze organizzate da operatori locali, associazioni e aziende specializzate. Le uscite con i trifolau permettono di conoscere il bosco, osservare il lavoro dei cani e capire quanto contino l’esperienza e la conoscenza dell’ambiente.

Il tartufo in cucina: come si usa quello piemontese

Il tartufo è un ingrediente prezioso proprio perché può trasformare un piatto semplice senza bisogno di preparazioni elaborate. La scelta degli abbinamenti dipende dalla specie, dalla sua intensità aromatica e dal modo in cui reagisce al calore.

Il bianco pregiato viene normalmente servito crudo, affettato al momento con un tagliatartufi. Il calore del piatto aiuta a sprigionarne il profumo, senza sottoporlo a una cottura prolungata che rischierebbe di disperdere le sue caratteristiche aromatiche.

Tra gli abbinamenti più classici della tradizione piemontese ci sono:

– Tajarin al burro: la pasta all’uovo, con il suo sapore delicato, lascia spazio al profumo del tartufo.

– Risotto: una base semplice e cremosa accompagna le lamelle di tartufo bianco.

– Uova al tegamino: il tuorlo morbido e il tartufo formano uno degli abbinamenti più conosciuti.

– Carne cruda all’albese: la preparazione tradizionale può essere arricchita con sottili lamelle di tartufo.

– Fonduta piemontese: il formaggio fuso e il tartufo creano un abbinamento intenso, particolarmente adatto alla stagione fredda.

Il tartufo nero, a seconda della varietà, può essere impiegato anche in preparazioni calde, salse, ripieni e condimenti. Lo scorzone estivo, dal profilo aromatico generalmente più delicato, si presta invece a ricette nelle quali può essere valorizzato insieme a olio, burro, formaggi e altri ingredienti.

Un consiglio utile riguarda la conservazione: il tartufo fresco è un prodotto deperibile e perde gradualmente parte del suo profumo. È quindi preferibile acquistarlo da rivenditori affidabili, conservarlo correttamente e consumarlo in tempi brevi.

Le fiere del tartufo in Piemonte: non c’è solo Alba

L’autunno è il momento in cui il tartufo diventa protagonista di numerose manifestazioni in Piemonte. La più famosa è la Fiera internazionale del Tartufo Bianco d’Alba, che richiama visitatori e operatori da diversi Paesi e accompagna la stagione con mercati, degustazioni ed eventi culturali.

La storia della manifestazione risale alla fine degli anni Venti del Novecento. Le prime mostre di tartufi si svolsero ad Alba in concomitanza con le feste vendemmiali; nel 1930 venne costituito un comitato organizzatore per dare continuità all’iniziativa. Nel tempo la fiera si è trasformata in una vetrina internazionale per il prodotto e per il territorio.

Accanto ad Alba, anche altri centri piemontesi organizzano appuntamenti dedicati al tartufo, con mercati, degustazioni e iniziative legate alle tradizioni locali. Moncalvo, nel Monferrato astigiano, è tra i luoghi da tenere presenti per conoscere una cultura del tartufo che va oltre le Langhe.

Per chi vuole programmare una visita, è consigliabile consultare i calendari ufficiali delle singole manifestazioni: date, programma e disponibilità del prodotto possono variare da un’edizione all’altra.

Il futuro del tartufo piemontese tra clima e tutela dei boschi

Il tartufo è strettamente legato alla salute degli ecosistemi. La conservazione dei boschi, la presenza di alberi adatti, la qualità del suolo e la disponibilità d’acqua sono elementi importanti per mantenere le condizioni necessarie alla sua crescita.

Le variazioni climatiche rappresentano una delle principali sfide per il settore. Estati molto calde e periodi prolungati senza pioggia possono influenzare lo sviluppo dei tartufi e la quantità raccolta nei mesi successivi. Le conseguenze si riflettono non soltanto sulla disponibilità del prodotto, ma anche sui prezzi e sulle attività economiche che ruotano intorno alla stagione.

La Regione Piemonte sostiene iniziative di studio, tutela e valorizzazione delle tartufaie naturali, oltre a interventi per lo sviluppo di impianti nelle aree ritenute adatte. L’obiettivo è proteggere un patrimonio che ha un valore ambientale, culturale ed economico.

Il tartufo, infatti, non è soltanto una specialità da assaggiare al ristorante. È il risultato di un equilibrio naturale fragile, di un sapere tramandato nel tempo e di un rapporto profondo tra le comunità e il loro territorio.

Dalle Langhe al Roero, dal Monferrato alle altre aree vocate del Piemonte, continuare a valorizzarlo significa anche proteggere i paesaggi, le tradizioni e le persone che rendono possibile ogni stagione di raccolta.

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