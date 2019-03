Il Nome della Rosa in televisione: l’ambientazione della Sacra di San Michele ricostruita in Abruzzo

Lunedì 4 Marzo 2019, alle 21.25 su Rai 1 va in onda la prima puntata della Serie TV Il Nome della Rosa, tratta dal best seller mondiale del 1980 di Umberto Eco. La serie si svolge in un’abbazia benedettina

che nasconde misteri come nel libro originario, diretta da Giacomo Battiato con John Turturro e Rupert Everett.

Per ammissione dello stesso Umberto Eco per l’ambientazione del suo romanzo si è ispirato alla Sacra di San Michele, monumento simbolo del Piemonte.

La serie TV è stata girata in Italia, ma non in Piemonte, bensì in Abruzzo:alle gole di Fara San Martino, a Roccamorice, all’eremo di Santo Spirito a Majella e al castello di Roccascalegna. Chiese e chiostri sono stati ricostruiti negli studi di Cinecittà a Roma e nel parco naturalistico archeologico di Vulci, nel territorio di Montalto di Castro.