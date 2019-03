Professori, accademici e studenti contro la borsa di studio dell’Accademia delle Scienze riservata a chi è nato e risiede in Italia

La pubblicazione da parte dell’Accademia delle Scienze di Torino di una borsa di studio di 5 mila euro riservata a studenti “di nazionalità italiana, figlio di famiglia italiana e residente in Italia” ha suscitato enormi polemiche e accue di razzismo. L’Accademia si è difesa dichiarando che si tratta di un lascito testamentario e che quelle sono le precise indicazioni dello stesso, ma le scuse non sembrano essere sufficienti.

Il Consiglio dell’Accademia pare intenzionato a rivedere il bando per trovare il modo di non perdere comunque il lascito:

“Abbiamo ricevuto parecchi messaggi che in parte contengono giudizi affrettati sulla nostra Istituzione sempre attenta ai problemi di giustizia sociale e politica (si veda come esempio recente il convegno dedicato a “Le leggi razziali del 1938, svoltosi in Accademia il 19 e 20 novembre 2018). Ci rendiamo conto comunque di come il problema evidenziato sia rilevante e per questo sarà cura del Presidente sottoporlo in tempi molto brevi alla valutazione del Consiglio di Presidenza, che come prevede l’art. 20 dello Statuto, è l’unico organo che può deliberare in materia. In attesa di queste deliberazioni precisiamo tuttavia che l’Accademia non ha mai giuridicamente avuto nessuna facoltà né di modificare né di disattendere le indicazioni testamentarie contenute nel lascito della Signora Petrazzini, per le quali non ha pertanto nessuna responsabilità. L’alternativa era esclusivamente quella tra accettare o rifiutare il lascito. La prima scelta è stata fatta nel 2007 per senso di responsabilità nei confronti delle nuove generazioni di studiosi. In ogni caso possiamo essere certi che il Consiglio di Presidenza riesaminerà il caso, escludendo l’attuazione di ogni forma di discriminazione, indipendentemente dalle conseguenze pratiche per il finanziamento della ricerca che ciò possa comportare.”

Intanto un lungo elenco di professori, accaddemici e studenti ci ha inviato la lettera che potete leggere qui di seguito:

Con la presente, si esprime profondo disappunto per la pubblicazione di due borse di studio da parte dell’Accademia delle Scienze i cui parametri di selezione recano la seguente dicitura:

“il destinatario della borsa dovrà essere di nazionalità italiana, figlio di famiglia italiana e residente in Italia”, con tanto di richiesta di certificato di nascita proprio e quello di entrambi i genitori.

La deriva razzista di questo paese passa anche da Enti che si permettono di scrivere quanto sopra riportato, giustificando la scelta, ci sembra di capire, con le disposizioni testamentarie che finanziano il fondo; tuttavia giudichiamo totalmente inammissibile che l’Accademia abbia, rispettando queste scelte, avallato la mentalità ad esse sottese.

Non vediamo infatti né razionale né alcun tipo di giustificazione a una simile scelta, se non la precisa volontà di escludere studenti meritevoli sulla base di inaccettabili principi razzisti.

In aggiunta alla dinamica razzista, notiamo una evidente radice sessista altrettanto inaccettabile; infatti, la borsa per scienze matematiche, fisiche e naturali è riservata a sole donne, ricalcando lo stereotipo sessista per cui le scienze dure sono meno accessibili per le donne, che vanno quindi “aiutate e valorizzate”.

Riteniamo che il problema del gap di genere nelle cosiddette STEM sia un dato reale, ma che questo vada affrontato con interventi culturali ed educativi radicali, non con strumenti sessisti come quote e borse riservate

Ci auguriamo che questo tipo di discriminazioni, che non solo ledono il diritto degli studenti e dei laureati ma anche la dignità e la credibilità della comunità scientifica torinese, vengano riconosciute per quello che sono: anacronistici e inescusabili residui di tempi che già in passato non avrebbero dovuto esistere.

Chiediamo pertanto se l’Accademia desideri perseverare in questa deludente condotta o se voglia cogliere l’occasione, modificando il bando, di mostrare la capacità di mettersi in discussione che dovrebbe essere tipica di ogni uomo e donna di Scienza.

Samin Sedghi Zadeh, medico chirurgo, membro Comitato Regionale Diritti Umani

Lorenzo Treglia, Rappresentante Studenti Scuola di Medicina, Università di Torino

[... e altri firmatari]

