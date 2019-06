Il presidente di Confindustria Piemonte commenta il via libera alla Torino-Lione

Il Presidente di Confindustria Piemonte Fabio Ravanelli ha commentato nella giornata di ieri il via libera del consiglio d’amministrazione di Telt alla pubblicazione degli avvisi per la tratta nazionale italiana della Torino – Lione:

«L’autorizzazione a pubblicare i bandi per i lavori del tunnel di base della Torino – Lione in Italia arrivata oggi dal Consiglio di Amministrazione di Telt è una splendida notizia e giunge al momento più opportuno perché adesso possiamo concentrarci sui passi successivi. Già domani a Torino, insieme agli amici industriali francesi del Medef, potremo allargare il dibattito al ruolo della Torino – Lione nell’incontro tra Corridoi Mediterranei e Vie della Seta coinvolgendo la coordinatrice europea del Corridoio Mediterraneo Iveta Radicova, il Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e il direttore generale di Telt Mario Virano, che saranno nostri graditi ospiti.

A questo punto – continua Ravanelli – non si può attendere oltre l’avvio dei lavori e mi auguro che il Governo italiano ribadisca velocemente l’impegno a onorare gli accordi internazionali per l’avvio delle procedure di gara, mettendo in sicurezza i finanziamenti europei. La Torino – Lione è una grande opportunità di connettere all’Europa la nostra regione ma adesso è necessario partire spediti per recuperare il tempo perduto nell’ultimo anno».