Arrestata coppia di usurai a Valgioie: almeno due le vittime in difficoltà economica

A farne denuncia e a far partire le indagini è stato un uomo, che ha raccontato ai Carabinieri di Giaveno di aver chiesto tempo prima un prestito a un 68enne, residente a Valgioie. La cifra ricevuta sarebbe di 3000 euro, da restituire entro un mese con uno scalino di 500 euro di interessi che sarebbero aumentati della stessa entità ogni mese fino a quando non sarebbe stata restituita l’intera somma.

Le indagini dei militari hanno trovato una seconda vittima, una donna con un’attività commerciale in difficoltà economica. Per questo nella mattinata di oggi, giovedì 11 luglio, i carabinieri della Compagnia di Rivoli hanno sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari il 68enne e la sua convivente con l’accusa di usura in concorso.