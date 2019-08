Un uomo di 73 anni di Biella è stato arrestato con l’accusa di violenza sulla moglie. La donna lo ha denunciato dopo l’ennesimo episodio, durante il quale il marito l’avrebbe presa a bastonate sulle gambe durante una lite.

L’uomo è nel carcere di Biella in quanto non è disponibile un’abitazione per i domiciliari. La casa in cui vive è cointestata con la moglie e non è quindi possibile utilizzarla come residenza per i domiciliari, e tutti i parenti si trovano in Sicilia.