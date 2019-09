Esplosione alla raffineria ENI di Sannazzaro de Burgondi, nessun ferito

Un scoppio, seguito da fiamme e fumo. E’ successo stamattina intorno alle alle 6,35 alla raffineria ENI di Sannazzaro de Burgondi in provincia di Pavia, a pochi chilometri di distanza dal Piemonte. Fortunatamente non ci sono feriti.

Al lavoro le squadre interne del servizio antincendio e i vigili del fuoco di Pavia. Il Comune di Sannazzaro sul proprio sito istituzionale ha diramato una comunicazione, spiegando: “Alle ore 6,35 circa, sì è sentito un forte boato in raffineria. Abbiamo attivato le procedure interne comunali (PEC). È stato attivato l’allarme interno ENI e ora sta rientrando. Nessun ferito, tutto sotto controllo. Vi terremo aggiornati”.

Dove si trova San Nazzaro de Burgondi

La raffineria ENI ha gia subito un grave incendio nel dicembre 2016 e uno successivo nel 2017

Le immagini dall’elicottero dell”incendio del 2016

Aggiornamento ore 10.00:

L’Eni comunica che l’esplosione alla raffineria di Sannazzaro de’ Burgondi è stata “limitata solo a una parte di una linea dell’impianto di gassificazione. L’evento non ha avuto alcuna conseguenza per le persone impiegate negli impianti e ha generato una certa fumosità che si è esaurita nell’arco di dieci minuti. Non si è verificato alcun incendio”. Continua che “verificate le condizioni di sicurezza, l’allarme è cessato dopo circa un’ora. Sono in corso le valutazioni per quantificare i danni. La raffineria è in esercizio regolare”.