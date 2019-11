Un’altra sfiorata tragedia legata ai danni da maltempo in Piemonte. Dopo il crollo del viadotto sulla A6 Torino-Savona, arriva la notizia che sulla A21 Torino-Piacenza al km 21+700 nella zona di Villafranca d’Asti si è aperta una voragine nell’asfalto a causa dell’erosione di un torrente che passa lì vicino.

Anche in questo caso, fortunatamente, l’incidente non ha coinvolto nessun veicolo. L’autostrada è stata chiusa in direzione Torino con uscita obbligatoria a Asti Ovest.