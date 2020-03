Alberto Cirio: tutto il Piemonte deve restare a casa per responsabilità per evitare il contagio da coronavirus

In un video il presidente del Piemonte Alberto Cirio ha spiegato che cosa cambierà da domani in tutto il Piemonte dato che il decreto preso dal Governo estende a tutta Italia i provvedimenti che sono stati previsti due giorni fa solo per alcune province.

Finalmente regole uguali per tutti. “Finalmente, regole uguali per tutta Italia. Da domani cambia un po’ la nostra vita, ma ricordiamoci che lo facciamo per difendere le persone a cui dobbiamo di più, che sono i nostri cari. Il presidente Alberto Cirio commenta così le decisioni del Governo per contenere l’emergenza Coronavirus, concordate nel pomeriggio con tutte le Regioni – Da domani inizieremo a vivere sulla base di questo nuovo regime di regole, che dobbiamo adottare per il nostro bene e la nostra salute e che dobbiamo rispettare non solo perché c’è una sanzione se non lo facciamo, ma perché sono regole salvavita”.

“Vedere in questi giorni certe stazioni sciistiche o certe spiagge piene di gente, come se nulla fosse, mi ha fatto stare male – aggiunge Cirio – perché mi ha dato la consapevolezza di come, sempre di più, se noi questa battaglia non la combattiamo impegnandoci ciascuno per la propria parte e convincendoci che questa è l’unica strada per uscire da questa crisi, non ne usciremo se non fra molto tempo e pagando prezzi salatissimi”.

Sono previste sanzioni per chi non rispetta i limiti agli spostamenti e le nuove misure per fronteggiare il Coronavirus. Il governo ha anche introdotto il divieto di assembramenti, lo stop alle manifestazioni sportive, la sospensione di attività delle palestre.

