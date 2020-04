Vende mascherine e igienizzanti che non esistono, truffa da un milione di euro

La guardia di finanza ha scoperto una truffa da un milione di euro. Un imprenditore di Vercelli ha approfittato dell’emergenza coronavirus per vendere online 500 mila mascherine che in realtà non esistevano. Sono 250 le vittime tra medici, operatori sanitari, cittadini e perfino due amministrazioni comunali, una in Piemonte e una in Basilicata.

Con le mascherine, che vendeva ad un euro (ma con ordini superiori ai 500 mila pezzi il prezzo scendeva a 0,90), in vendita c’erano igienizzanti, termometri e tutto quanto serve per affrontare l’emergenza. La guardia di finanza, in un’operazione congiunta Torino – Vercelli, è riuscita, fingendosi cliente, ad incastrare il venditore. Si tratta di un imprenditore del settore del bestiame di Vercelli. Con tutti aveva preso tempo, dopo aver incassato i bonifici, dicendo che il cargo era arrivato ma era boccato a Caselle per alcune verifiche.