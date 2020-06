Treni pieni “come carri bestiame”, code fino a 10 km in autostrada. E’ questa la fotografia della prima domenica d’estate per chi ha scelto la Liguria come meta per un bagno al mare. Una situazione analoga a quelle che si vivevano negli anni scorsi. Possiamo quindi dire che anche l’attività dei pendolari del mare dal Piemonte alla Liguria sia ripresa a pieno regime.