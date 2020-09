I moduli per l’autodichiarazione per l’effettuazione del test diagnostico per Covid-19 e per per l’assenza da scuola per motivi di salute non sospetti per Covid-19

La Regione Piemonte ha predisposto un protocollo che richiede alle singole famiglie che le scuole abbiano l’obbligo di verificarlo di misurare la temperatura degli studenti.

In particolare, la Regione raccomanda a tutti gli istituti di misurare la temperatura agli alunni prima dell’ingresso a scuola. Qualora l’istituto, per ragioni oggettive e comprovate, non fosse nelle condizioni di farlo, dovrà prevedere un meccanismo di verifica quotidiana attraverso un’autocertificazione che potrà essere fornita sul registro elettronico, sul diario o su un apposito modulo per controllare che la temperatura sia stata effettivamente misurata dalla famiglia.

Nel caso in cui uno studente dovesse presentarsi senza tale autocertificazione, la scuola avrà l’obbligo di misurare la febbre per consentirne l’ingresso in classe. In questa operazione gli istituti potranno avvalersi dei volontari delle associazioni, come Protezione civile e carabinieri.

un fac-simile di autodichiarazione per l’effettuazione del test diagnostico per Covid-19.

un fac-simile di autodichiarazione per l’assenza da scuola per motivi di salute non sospetti per Covid-19