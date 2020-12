Meteo Piemonte. Allerta gialla venerdì 4 dicembre. Arpa: attese nevicate su tutta la regione anche a bassa quota. Allerta gialla

“Una profonda area depressionaria in discesa dalle Isole Britanniche porterà un peggioramento del tempo ed un calo delle temperature sul Piemonte a partire dalla serata odierna e per la giornata di domani”. E’ quanto fa sapere l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale che in un avviso meteo scrive:

Domani mattina sono attese nevicate diffuse su tutto il territorio regionale, generalmente di debole intensità ma con valori moderati o forti sul settore orientale, in particolare sull’astigiano, sull’alessandrino e sui rilievi delle Alpi Pennine e Lepontine. Neve bagnata o pioggia mista neve potrà interessare le pianure del biellese, dell’alto vercellese e del verbano. Dalle ore centrali è attesa una lieve risalita della quota delle nevicate fino a 300-500 m sul settore a nord del Po e più repentina e brusca sulle zone appenniniche e le pianure alessandrine a causa dell’afflusso di aria più calda da sud. Dalla serata è prevista una graduale attenuazione delle precipitazioni con fenomeni più sparsi ed intermittenti sul settore occidentale. Complessivamente, in pianura sono attesi 5-10 cm di neve sul torinese e 10-15 cm su di astigiano, alessandrino e cuneese. Sui rilievi al confine con la Liguria si prevedono circa 30 cm di accumulo e oltre i 50 cm sui rilievi settentrionali. I fenomeni previsti determinano allerta gialla per neve sulle zone di pianura, zone appeniniche e verbano. Saranno possibili disagi alla viabilità ed interruzioni delle fornirure dei servizi.