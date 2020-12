Arriva la neve sul Piemonte da domenica 27 dicembre

Arriva anche sul Piemonte la neve legata alla perturbazione che dal pomeriggio di domenica porterà neve e vento su gran parte della penisola in particolare al Nord, anche sulle zone di pianura con temperature in calo.

Le precipitazioni inizieranno nella serata di domenica 27 dicembre a partire dalle alte valli al confine con la Francia e sull’Appennino oltre i 1000 metri. Lunedì 28 nevicate fino dal mattino, nell’Alessandrino, Vercellese, Novarese, Biellese e Verbano, più deboli sulla pianura cuneese e torinese; sulle valli Orba e Scrivia. I fenomeni saranno in esaurimento dalla tarda mattinata. Martedì ancora debole neve sui settori alpini di confine tra Torinese e Ossola.