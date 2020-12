Le 10 notizie di Quotidiano Piemontese più lette nel 2020

Come l’anno scorso abbiamo voluto tirare le somme di un anno di notizie riportando le dieci più lette nel 2020.

In prima posizione c’è l’articolo che annuncia il primo contagiato dal coronavirus in Piemonte (Torino, c’è il primo positivo al coronavirus: è un 40enne che ha avuto contatti con i contagiati lombardi). Si tratta di un 40enne di Torino che ha avuto contatti con un padre e un figlio positivi sul posto di lavoro.

In seconda posizione un altro pezzo relativo al COVID-19. L’articolo riporta “Il testo completo del Dpcm 8 marzo 2020 che vieta ingresso e uscita dalla Lombardia e da 14 province tra cui quelle di Asti, Alessandria, Vercelli, Novara e Verbano Cusio Ossola. Questo testo è particolarmente importante perché sarà preludio al lockdown nazionale voluto dal Dpcm 9 marzo.

Al terzo posto si piazza la lunga lettera che un’infermiera in prima linea contro il COVID-19 scrive per spiegare le condizioni dei pazienti contagiati dal coronavirus (Infermiera in prima linea racconta le condizioni dei malati di Covid-19: è un calvario).

Dopo il podio dominato dalle vicende legate al coronavirus si piazza in quarta posizione una notizia di cronaca relativa a una truffa semplice ma non sempre di successo come riporta “Cambiano le etichette stampandole al reparto ortofrutta e fanno la spesa a 13 euro, denunciati a Torino”.

A metà classifica si posiziona una vicenda toccante che ha emozionato più di un lettore di Quotidiano Piemontese: “Morta a 19 anni Veronica Franco: aveva emozionato con la voce e con la sua storia il pubblico di Tu si que vales”.

Il sesto posto è occupato da un’altra giovane morte che ha interessato i nostri lettori probabilmente per la particolarità della vicenda: “È scomparsa improvvisamente a 21 anni Leila Fanta Kone, ex azzurra del salto in lungo e Miss Costa d’Avorio“.

Al settimo e ottavo posto torna l’attualità legata al coronavirus con rispettivamente “Il drammatico video del torinese in terapia intensiva: dovete capire che non è un gioco, la mia vita si è stravolta, vorrei che nessuno provasse le sofferenze che sto provando io” e “Cirio: dal 13 dicembre il Piemonte sarà zona gialla, riaprono bar e ristoranti”.

Al nono posto una drammatica vicenda accaduta durante le vacanze estive: “Ha un infarto e muore in albergo, scoperto dopo 2 giorni”. Gli inservienti hanno fatto la macabra scoperta dopo che i parenti dell’uomo non hanno avuto più notizie da lui e hanno chiesto di controllare in stanza.

In fondo alla nostra top 10 si piazza un rappresentativo incidente avvenuto sulla Torino-Aosta che ha coinvolto un giovane di 25 anni. “Incidente sulla Torino Aosta, muore un giovane di 25 anni, irriconoscibile l’auto su cui viaggiava”. Sicuramente a fare da traino all’articolo è stata la impressionante immagine di quello che rimane dell’auto guidata dal giovane.