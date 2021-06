The Walk apre Le Notti di Cabiria a Novara

Venerdì 18 giugno 2021 si apre la quarta edizione di “Le Notti di Cabiria”, la rassegna teatrale annuale di Cabiria Teatro realizzata a Casa Bossi a Novara e dedicata quest’anno al tema del sogno tra esperienza onirica e speranza nel futuro. Il primo appuntamento è con The Walk, spettacolo itinerante della compagnia Cuocolo/Bosetti: alle ore 18:00 e alle ore 21:00, su due turni, un massimo di 25 spettatori saranno accompagnati dall’attrice Roberta Bosetti fra le strade del centro cittadino, riscoprendo come in un sogno una Novara nuova, immersa in una storia universale. Fra le due passeggiate gli spettatori potranno assistere a Casa Bossi al concerto jazz Blues del gruppo “Ok bellezza!” e potranno cenare in loco grazie alla collaborazione con Slow Food. Il doppio appuntamento si replica sabato 19 giugno, con concerto della band novarese “Pigreco”.

Nelle stesse due giornate, sempre a Casa Bossi, sarà realizzato il laboratorio di danza e poesia Via rivolta a cura della performer Alessandra Bordino, venerdì 18 dalle ore 15:00 e sabato 19 alle ore 10:00 (per info e prenotazioni: info@cabiriateatro.com).

Lo spettacolo The Walk della compagnia Cuocolo/Bosetti (www.cuocolobosetti.org) è stato negli anni presentato nelle maggiori città italiane ed europee, (Roma, Milano, Bologna, Firenze, Torino, Parigi, Berlino, Sydney, Melbourne) vincendo tra gli altri il Premio Hystrio per l’innovazione. In The Walk il pubblico, composto da venticinque spettatori, è invitato a camminare insieme nella città, guidati da una voce, da una attrice e da una storia.

Camminare insieme in una città vuol dire attraversare i suoi luoghi pubblici e privati, non solo gli spazi ma il tempo che li ha cambiati. Camminare è una modalità del pensiero. È un triplo movimento: non farci mettere fretta; accogliere il mondo; non dimenticarci di noi strada facendo. L’uomo scopre nel mondo solo quello che ha già dentro di sé, ma ha bisogno del mondo per scoprire quello che ha dentro di sé.

PROGRAMMA COMPLETO Le notti di Cabiria

VENERDÌ 18 E SABATO 19 GIUGNO ORE 18:00 E 21:00

THE WALK

di Cuocolo/Bosetti

Con Roberta Bosetti. Regia Renato Cuocolo. Spettacolo itinerante con il pubblico, composto da massimo 25 spettatori, invitato a camminare insieme nel centro della città guidati da una voce, da un’attrice, da una storia.

VENERDÌ 25 GIUGNO ORE 21:30

ASPIDE. GOMORRA IN VENETO

di Archipelagos Teatro. Con Gioia D’Angelo e Martina Testa. Drammaturgia Tommaso Fermariello. Lo spettacolo/inchiesta, partendo dal verbale del processo ASPIDE, ricostruisce il modus operandi dell’associazione. Un tema noto, l’infiltrazione mafiosa al Nord, ma con uno sguardo nuovo, in scena due donne.

VENERDÌ 2 LUGLIO ORE 21:30

DOPODICHÉ STASERA MI BUTTO

di Generazione Disagio. Di e con Graziano Sirressi, Enrico Pittaluga, Luca Mammoli, Andrea Panigatti. Spettacolo che affronta in maniera ironica, graffiante e provocatoria la difficile situazione della generazione che si affaccia al mondo del lavoro.

VENERDÌ 9 LUGLIO. ORE 21:30

I MERCANTI DI LIQUORE

Concerto e parole

Il ritorno dopo dieci anni del gruppo lombardo. Lorenzo Monguzzi, Piero Mucilli, che a metà degli anni Novanta avevano dato vita ai “Mercanti di liquore”, formazione leggendaria della musica indipendente italiana, ritornano insieme dopo dieci anni di pausa, con Alex De Simone (Circo Abusivo).

VENERDÌ 16 LUGLIO ORE 21:30

UN PIANETA CI VUOLE

di Mulino ad Arte. Di e con Ugo Dighero e Daniele Ronco. Spettacolo ad impatto ambientale zero dove il pubblico dovrà pedalare su speciali biciclette collegate ad un generatore per alimentare gli impianti di luce e audio. Sostenibilità e impatto ambientale al centro di questo particolarissimo spettacolo.

VENERDÌ 23 LUGLIO ORE 21:30

FARSI FUORI

Con Luisa Merloni e Marco Quaglia. Voce Alessandra Di Lernia. Testo e regia Luisa Merloni. Farsi fuori, spettacolo comico, nasce da una semplice domanda: siamo la prima generazione che sceglie davvero se essere madre o no? Come si arriva a questa scelta? Ce lo racconteranno, in maniera ironica e dissacrante, Luisa Merloni, Maria post moderna, e Marco Quaglia, un arcangelo Gabriele divertentissimo.

VENERDÌ 3 SETTEMBRE ORE 18:00/19:00/20:00/21:00

PSYCHE´

Tratto dai racconti di D.H. Lawrence di Collettivo Ensemble. Adattamento e regia Gerlando Marco Orlando. Con Silvia Giraldo, Daniele Bacci, Francesco Pizzeghello, Giorgio Lazzara, Gerlando Marco Orlando, Rachele Leotta. Spettacolo itinerante al piano terra di Casa Bossi. I temi del percorso saranno la violenza di genere e l’empowerment femminile. In parte, esito di un contest pubblico.

VENERDÌ 10 SETTEMBRE ORE 21:00

IN MACCHINA

Di Cabiria Teatro. Regia di Enrico Petronio, con Mariano Arenella e Elena Ferrari.

Un uomo, una donna, un’auto e la loro ultima notte da amanti. Un drive in al contrario dove il pubblico è costretto a spiare gli attori dai finestrini dell’auto. Lo spettacolo di Cabiria Teatro ritorna in una versione inedita con musica dal vivo e una nuova veste anni ‘70.

VENERDÌ 17 SETTEMBRE ORE 21:00

LA BANCA DEI SOGNI

Di Domesticalchimia, Con Laura Serena, Davide Pachera, Federica Furlani. Regia Francesca Merli. Un laboratorio di comunità che coinvolgerà i novaresi e i loro sogni con lo scopo di raccogliere, tramite interviste, un quadro della città a partire dal mondo onirico. Le storie più significative sono portate in scena con la partecipazione stessa di coloro che desiderano condividerle e dagli straordinari attori di Domesticalchimia che tornano alle Notti di Cabiria, dopo il successo di Una classica storia d’amore eterosessuale.

PROGRAMMA COMPLETO della Rassegna di Teatro/circo/Musica a Casa Bossi

EVVIVA!

DOMENICA 27 GIUGNO ORE 17:30

IL GATTO E LA VOLPE. ASPETTANDO MANGIAFUOCO.

Teatro del Cerchio. Con Mario Aroldi e Mario Mascitelli regia Silvia Nisci

Il gatto e la volpe sono in attesa che arrivi Mangiafuoco per offrir loro qualche “lavoretto”, si raccontano la loro vita passata e di come si siano ridotti in quello stato. Vorrebbero andare via ma non riescono perché capiscono che in quel luogo sta accedendo qualcosa di importante: sta nascendo una nuova amicizia.

+ LABORATORIO di teatro per bambini NEL MONDO DI PINOCCHIO a cura di TEATRO del CERCHIO dalle 14:30/16:00 a Casa Bossi, COSTO 10 EURO, PRENOTAZIONI INFO@CABIRIATEATRO.COM.

GIOVEDÌ 1° LUGLIO ORE 9:30 E 11:00

LE STREGHE.

Di Roald Dahal. Regia Manuel Renga. Con Sara Dho e Roberto Dibitonto. Produzione Chronos3. “Streghe” è una storia meravigliosa, dolce, divertente, avventurosa, amara, importante perché parla dei bambini, delle loro paure ma anche di tutti noi, e delle streghe che dobbiamo affrontare ogni giorno. Parla anche di diversità e di come essa sia una forza, una risorsa.

GIOVEDÌ 8 LUGLIO ORE 9:30 E 11:00

LA BOTTEGA FANTASTICA

Regia, arrangiamento e allestimento: Alessandro Ferrara attore, mimo, marionettista accompagnato dalla pianista concertista: Antonietta Incardona.

Da una cesta pronta per essere spedita, una marionetta si muove e dichiara il suo amore alla compagna-ballerina. In questa semplice storia, riverbera tutta la sapienza musicale di Rossini.

GIOVEDÌ 15 LUGLIO ORE 9:30 E 11:00

L’ASINO D’ORO

Commedia dell’arte. Compagnia Atelier teatro (Mi). Testo e regia di da Ruggero Caverni, con la consulenza di Carlo Boso, Musiche dal vivo: Stefano Gerace. Con Francesco Arioli, Ruggero Caverni, Giulia Castelli, Stefano Gerace e Giulia Salis. Assisteremo alla favola di Amore e Psiche e parleremo con la luna, grazie alla quale potremo finalmente liberare Lucio dall’incantesimo che l’ha ridotto un asino.

GIOVEDÌ 22 LUGLIO ORE 9:30 E 11:00

IL SIGNOR NESSUNO

Regia e con Enzo Valeri Peruta. La pulce Teatro.

Ispirato all’Odissea e alla figura di Ulisse. Un bambino alle prese con il difficile compito di riassumere l’Odissea, si trova coinvolto in una fantastica avventura, fra giganti, eroi, mostri, streghe e sirene. Un’occasione per riscoprire una straordinaria vicenda di passione e di coraggio, una storia adatta a tutti, scritta quasi tremila anni fa ma ancora coinvolgente e attuale.

DOMENICA 5 SETTEMBRE ORE 17:30

FISH AND BUBBLES

Di e con Michele Cafaggi. Regia di Ted Luminarc.

Uno spettacolo fatto di teatro, magia e soprattutto di bolle. Un Pescatore della domenica è perseguitato da una nuvoletta dispettosa che lo innaffia ovunque vada. Ma non c’è nulla da temere lui non si dispera, lui è fatto di sapone e i suoi pensieri sono bollicine colorate e per lui la pioggia è una ghiotta occasione per mostrare i suoi giochi preferiti!

+ LABORATORIO di teatro-circo-danza creativa per bambini “CIRCONDIAMOCI DI MOVIMENTO” a cura di Aura Manganaro dalle 14:30/16:00 a Casa Bossi. COSTO 10 EURO, PRENOTAZIONI INFO@CABIRIATEATRO.COM.

DOMENICA 12 SETTEMBRE ORE 17:30

KALINKA

Uno spettacolo che, attraverso il clown musicale, esplora la storia di una coppia di artisti ben assortita che ha del Felliniano: lui, Mascherpa, è uno sgangherato impresario-presentatore-spalla, lei, Maila Zirovna, è una non meno pasticciona primadonna venuta-scappata-scacciata, vai a capire, dalla grande tradizione circense della Russia sovietica. In KALINKA la musica dal vivo si intreccia con gags, tormentoni, acrobazie aeree e giocolerie.

+ LABORATORIO di CIRCO/TEATRO per bambini “EVVIVA IL CIRCO” a cura di Marco Migliavacca dalle 14:30/16:00 a Casa Bossi, COSTO 10 EURO, PRENOTAZIONI INFO@CABIRIATEATRO.COM.

DOMENICA 19 SETTEMBRE ORE 17:30

IL GIROVAGO. Alias il mio viaggio Di e con Sacha Trapletti.

Liberamente tratto dal Giro del Mondo in 80 giorni di Jules Verne, rappresenta il primo spettacolo diversamente teatrale di Sacha Trapletti che rielabora il conosciutissimo testo in un’avventura vissuta in prima persona nella prospettiva di uno o più personaggi di quel tempo. Più che tra il mondo però si GiroVaga tra le persone, le usanze e i costumi, che si incontrano nei modi più bizzarri e stravaganti.

+ LABORATORIO di teatro per bambini “VIAGGIA CON ME” a cura di Sacha Trapletti dalle 14:30/16:00 a Casa Bossi, COSTO 10 EURO, PRENOTAZIONI INFO@CABIRIATEATRO.COM.