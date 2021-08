Don Ferruccio Gambaletta, addetto alla Beata Vergine della Consolata di Torino, è morto questa mattina a Cavallino-Treporti, in Veneto, dove si trovava in vacanza. Don Ferruccio, che aveva 69 anni, è stato travolto da un’auto mentre si trovava in bici.

Inutile l’ntervento dei sanitari della Croce Verde, che non hanno potuto fare alto che constatare il deesso.