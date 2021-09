Green Pass obbligatorio per tutti i lavoratori pubblici e privati, in Piemonte raddoppiate le nuove adesioni

Dopo il via libera unanime da parte del Consiglio dei ministri al nuovo decreto legge per l’estensione del Green pass a tutti i luoghi di lavoro, in Piemonte sono raddoppiate le adesioni quotidiane alla vaccinazione.

Oggi alle ore 18 si registravano quasi 4.100 nuove adesioni rispetto alle 1.900 di venerdì scorso alla stessa ora.

Nel frattempo sono 15.052 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 18). A 9.422 è stata somministrata la seconda dose.

Tra i vaccinati di oggi, in particolare, sono 2.244 i 12-15enni, 4.093 i 16-29enni, 2.431 i trentenni, 2.321 i quarantenni, 1.974 i cinquantenni, 656 i sessantenni, 311 i settantenni, 131 gli estremamente vulnerabili e 177 gli over80.