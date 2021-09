Torino Pride: vietata la vendita e il consumo di bevande in vetro e lattina

Stop alla somministrazione e alla vendita per asporto, insieme al divieto di portare con sé e di consumare bevande in bottiglie di vetro o in lattina, in occasione della manifestazione “Torino Pride”, che si svolgerà a Torino sabato 25 settembre. Non permessa, inoltre, la somministrazione di bevande con un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume.

Nel dettaglio, il divieto interesserà l’area di piazza Vittorio Veneto dalle ore 13 alle ore 21, e comunque fino a quando sarà rilevata presenza di pubblico.

A disporlo è un’ordinanza sindacale firmata questa mattina, venerdì 24 settembre.