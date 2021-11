Mascherine e dpi non conformi: a processo a Torino una frode da 33 milioni di euro

La Guardia di Finanza ha indagato la Brekka di Milano per frode in pubbliche forniture e turbativa d’asta. L’udienza del legale rappresentante della ditta è iniziata oggi al Tribunale di Torino per forniture di mascherine e dpi non conformi a norma di legge durante l’emergenza Covid del marzo 2020.

Dopo che Regione Piemonte e Asl 3 si sono costituite parte civile la causa è stata aggiornata a marzo. Secondo la procura la fornitura di migliaia di dispositivi di protezione personale ha determinato una frode per 33 milioni di euro.