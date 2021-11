Mappa Ecdc sull’andamento della pandemia in Europa: Piemonte tra i virtuosi in area verde

Nella mappa elaborata dal Centro Europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc), il Piemonte si posiziona tra i virtuosi in area verde. Le altre zone inserite nella stessa fascia di grado di contagio al Covid, da parte dell’Ecdc sono comunque tutte in Italia e sono Lombardia, Valle D’Aosta, Sardegna, Molise e Basilicata. Un dato che va in controtendenza rispetto al resto d’Italia. Infatti se nella scorsa mappa erano 11 le regioni italiani in fascia verde, in questo nuovo monitoraggio diventano 6.