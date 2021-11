Assessore regionale Icardi coinvolto in incidente d’auto

Incidente d’auto per l’assessore alla Sanità della Regione Piemonte, Luigi Genesio Icardi, che si trova ora per alcuni controlli al pronto soccorso dell’ospedale Mauriziano di Torino. L’auto di servizio su cui viaggiava si è scontrata con una seconda vettura, finendo contro un palo in corso Re Umberto.

In ospedale per controlli, con lievi ferite, anche l’autista e il conducente dell’altra auto coinvolta. E’ probabile che Icardi non riesca a partecipare all’Unità di crisi per l’emergenza Covid a cui è previsto anche l’intervento del generale Figliuolo.