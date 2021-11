Carrefour lascia senza lavoro 769 lavoratori e chiude 106 negozi

La multinazionale francese Carrefour ha annunciato il licenziamento collettivo di 769 lavoratori e la chiusura di 106 negozi. Nel dettaglio i licenziamenti che riguardano 9 regioni: Valle D’Aosta, Lombardia, Piemonte, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Campania e Sardegna, interessano 261 dipendenti in 27 ipermercati, 313 in 67 market, 168 in 10 cash & carry e 168 posti di lavoro presso le sedi amministrative di Milano, Nichelino, Roma, Airola, Grugliasco, Napoli, Rivalta e Moncalieri.

“I motivi alla base della situazione di eccedenza – scrive l’azienda in una nota – sono da individuarsi nella grave situazione economico gestionale. Il complessivo calo del fatturato e dei clienti da un lato, e l’incidenza del costo del lavoro dall’altro, hanno determinato una situazione di grave squilibrio che ormai non è più sostenibile e costringe la società ad un intervento strutturale volto a riequilibrare il rapporto tra personale e fatturato”.

I 106 negozi, di cui 82 Express e 24 Market, verranno ceduti a terzi imprenditori nella rete di franchising.