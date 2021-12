Torino si è svegliata sotto la neve come tutto il Piemonte meridionale

Torino si è svegliata sotto la prevista nevicata della notte. Pochi centimetri di neve che hanno coperto tetti e strade. Non si registrano particolari disagi, anche per il limitato numero di mezzi in movimento nella giornata festiva.

La nevicata dovrebbe durare per tutta la mattinata, con accumuli fino a 10 centimetri anche in città. Tutto il Piemonte meridionale è sotto la neve. Decisamente più abbondante in quota ma presente anche in pianura nell’alessandrino, nell’astigiano e nel cuneese.

Foto di Adelina Bruno