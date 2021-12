Massime tutte oltre i 10 gradi e zero termico a 3500 metri in Piemonte

Giornate con temperature decisamente fuori stagione in Piemonte. Ieri le massime sono andate oltre i 15.8 gradi a Cuneo e Verbania, intorno ai 14 a Biella e Vercelli, 13.5 a Torino. La massima più bassa è stata ad Alessandria, con 10.7 gradi. Per oggi le previsioni sono simili.

Arpa ha registraato lo zero termico a 3500 metri, quota praticamente estiva. Sono temperature estremamente gravi che confermano come la situazione del pianeta sia al limite del collasso e i tempi per intervenire sempre più ristretti.