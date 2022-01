Morto a Novi Ligure all’età di 98 anni Libero Traverso, partigiano ‘Rossi’ della Divisione Garibaldi Mingo

Libero Traverso, partigiano ‘Rossi’ della Divisione Garibaldi Mingo, in attività al confine con la Liguria è morto oggi all’età di 98 anni a Novi Ligure in provincia di Alessandria. Nato il 24 settembre 1923 a Fraconalto era l’ultimo baluardo della Resistenza a Novi Ligure.

“Un esempio – ricorda il sindaco Gian Paolo Cabella – da seguire, un monito per le generazioni future che continuerà a illuminare tutti, nonostante la morte. Perché ciò che ha fatto come partigiano vive ancora oggi e vivrà per sempre. Una persona che aveva lottato strenuamente con il suo nome di battaglia, ‘Rossi’, che ancora si teneva stretto”.

L’ultimo incontro ufficiale risale al settembre scorso quando Cabella si è recato a trovarlo con il presidente Anpi Novi Gianni Malfettani per consegnarli un attestato di riconoscenza. “Un momento di grande commozione, che fissava nella nostra memoria i valori che Libero incarnava ancora, giorno dopo giorno. Libero se ne è andato ma ciò che ha fatto per noi non morirà mai” -conclude.

