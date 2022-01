Monitoraggio settimanale ECDC: il Piemonte resta in rosso scuro nella fascia a maggior rischio

Nel monitoraggio settimanale del Centro europeo per il Controllo e la Prevenzione delle malattie (Ecdc), sulla situazione dei contagi covid19 in Europa, il Piemonte, dall’ultimo aggiornamento, resta nella fascia rosso scuro e cioè nella fascia di maggior rischio.

La situazione peggiora nel resto d’Italia dove, tolta la Sardegna, tutte le regioni rientrano nella fascia ad alto rischio e sono state inserite in zona rossa.

Il rosso scuro indica infatti un’alta incidenza di casi, con oltre 500 contagi ogni 100mila abitanti.