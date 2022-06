Dati dell’affluenza delle ore 12 alle comunali e al referendum del 12 giugno in Piemonte

Su 92 comuni sono stati comunicati i dati di tutti in Piemonte e il dato dell’affluenza delle ore 12 di domenica 12 giugno in regione è del 17,66% per le comunali e del 7,31% per il referendum. L’aggiornamento con tutti i seggi è delle 15:33.

In particolare conduce per le amministrative la provincia di Biella con il 20,94% di affluenza, seguono Vercelli con il 20,48%, Cuneo 18,77%, Asti 17,89%, Alessandria 17,19%, Torino 17,17%, Vco 14,99% e Novara con 14,93% degli aventi diritto al voto.

Rispetto alle elezioni comunali precedenti ha votato in media il 2% in meno con l’affluenza nel 2017 che era del 19,69 % in Piemonte.