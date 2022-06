Elezioni amministrative in Piemonte: a Chivasso si andrà al ballottaggio

A Chivasso in questa non basterà questa tornata elettorale appena svoltasi domenica 12 giugno per eleggere il sindaco della città. Si tornerà al voto domenica 26 giugno dalle 7 alle 23.

Al ballottaggio andranno i due candidati del centrosinistra + 5Stelle e il candidato del centrodestra. Saranno Claudio Castello, sindaco uscente e Clara Marta a contendersi la poltrona di primo cittadino di Chivasso.

In questa tornata elettorale su 19 sezioni scrutinate su 27 Castello si attesta al 40,84% dei voti, Clara al 40,56% e Buo 18,60%.