Elezioni amministrative in Piemonte: tutti i sindaci eletti in provincia di Asti

Mentre sono ancora in corso gli scrutini per l’elezione del capoluogo di provincia, in provincia di Asti ci sono già i primi verdetti riguardo le elezioni del nuovo sindaco in vari paesi della provincia.

A Capriglio è stato eletta sindaca Gaeta Tiziana, unica candidata con la lista Giovani per Capriglio.

A Castagnole Monferrato anche qui era presente una sola lista e dunque viene eletto Francesco Marengo.

A Cerreto d’Asti Luigi Fusello, anche in questo caso unica lista.

A Mombercelli vince Ivan Ferrero candidato con la lista Momberc’è.

A Montegrosso d’Asti viene eletta sindaca Masino Monica In Tir della lista Montegrosso per tutti.

A Tonco eletto Fratini Cesare, lista unica.

A Valfenera Arisio Sergio candidato della lista Obiettivo Valfenera.

A Vesime eletto Marco Garino, lista unica.

A Viale eletto Oscar Gavello, lista unica.

A Villanova d’Asti eletto Roberto Peretti, candidato con la lista Unica Villanova.