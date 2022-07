A Limone Piemonte il 42° Concerto sinfonico di Ferragosto

Presentazione ufficiale, questa mattina nella sede della Regione Piemonte, per la 42a edizione del Concerto sinfonico di Ferragosto.

L’Orchestra Bartolomeo Bruni della Città di Cuneo, diretta dal maestro Nicolò Jacopo Suppa, si esibirà a Limone Piemonte davanti alla Capanna Niculin, un ampio spazio che permetterà di accogliere migliaia di appassionati di musica e di montagna.

Il Concerto, che sarà trasmesso in diretta nazionale su RAI Tre e RAI Italia dalle ore 12.45 e poi pubblicato su RaiPlay e sul sito della Tgr Piemonte, riprende così in presenza dopo le ultime due edizioni contingentate a causa del dilagare della pandemia da Covid-19. La scaletta, consultabile su www.orchestrabruni.it, è basata sul teatro in musica e comprende brani di Rossini, Mozart e Verdi.

La scelta di ripresentare Limone come palcoscenico è stata compiuta per riportare l’attenzione su una delle località maggiormente colpite dalla tempesta Alex nell’ottobre del 2020, turisticamente provata da un evento che ha anche seriamente compromesso la viabilità transfrontaliera rendendo inagibile anche il Tunnel di Tenda e quindi i collegamenti da e verso la Francia.

Un abbellimento scenografico di grande impatto sarà il gruppo scultoreo “Le Ninfe Leggiadre” realizzato dall’artista locale Osvaldo Moi, che ondeggerà con le vibrazioni del vento e la musica degli orchestrali. L’opera è costituita da sei figure di bimbe danzanti che simboleggiano la riapertura del Concerto al pubblico e la rinascita di Limone Piemonte.

L’evento è sostenuto anche quest’anno dagli enti che ne compongono la cabina di regia, ovvero Regione Piemonte, Fondazione CRC, Camera di Commercio di Cuneo, ATL del Cuneese e Provincia di Cuneo.

Informazioni logistiche

Dalla località Quota 1400 di Limone Piemonte si accede alla seggiovia quadriposto Cabanaira per raggiungere Baita 2000 (2.000 m di altitudine). Da qui si raggiunge Capanna Niculin in circa 15 minuti a piedi (1.866 m di altitudine), con un dislivello negativo di 200 metri circa.

Dall’abitato di Limone Piemonte si può raggiungere Capanna Niculin a piedi passando dalla Chiesa di San Giovanni e Lago Secco; in alternativa si può raggiungere lo Chalet la Grogia e raggiungere Capanna Niculin passando dal percorso della via Romana (dietro la ferrovia). Il dislivello per entrambi i percorsi è impegnativo (poco meno di 900 metri), con una lunghezza indicativa di 9 km.

Per gli sciatori che conoscono la stazione sciistica di Limone Piemonte Riserva Bianca, Capanna Niculin si trova sulla Pista Pancani.

L’edizione 2022 del Concerto sinfonico di Ferragosto sarà plastic free.