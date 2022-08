Moncalieri, primo caso di West Nile Virus nel torinese

Dopo i due casi umani in provincia di Novara e di Vercelli comunicato oggi, mercoledì 3 agosto, un primo caso umano di forma neuroinvasiva da WNV a Moncalieri. Il virus è stato identificato in una donna di 75 anni ora ricoverata in Medicina all’ospedale Santa Croce.

I dati della sorveglianza integrata dell’anno 2021, raccolti in ottemperanza al Piano nazionale integrato delle Arbovirosi, sono riassunti nel bollettino annuale prodotto dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta.

È bene ricordare, che l’individuazione della possibile circolazione virale negli animali è fondamentale per prevenire la trasmissione nei confronti delle persone.