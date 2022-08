In una RSA a Torrazza Piemonte muore una donna ma avvisano la figlia sbagliata: si accorgono dell’errore poco prima del funerale

Un caso di scambio di persona è avvenuto in una RSA di Torrazza Piemonte, in provincia di Torino. Dopo che una delle ospiti della struttura è deceduta è stata avvisata la figlia sbagliata. Ad accorgersi dello scambio di persona è stata la figlia stessa della defunta, quando una volta giunta in camera mortuaria ha visto un’altra donna nella bara vestita però con i vestiti di sua madre. Il nipote della signora poco dopo si è recato nella RSA trovando infatti la nonna viva e vegeta. Nella stessa casa di riposo è stata aperta un’inchiesta interna per capire cosa sia successo, intanto però anche i carabinieri per accertarsi dell’effettivo scambio di persona. Ad essere defunta infatti era la compagna di stanza della signora, di ben 10 anni più giovane.