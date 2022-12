A Venaria la rigenerazione del sistema urbano di viale Buridani e via Mensa

La Città di Venaria Reale ha avviato processi di rigenerazione urbana virtuosi che pongono al centro i cittadini e le sempre più emergenti esigenze abitative, lavorative, culturali e relazionali.

L’amministrazione segue le linee guida espresse dall’Organizzazione delle Nazioni Unite nell’Agenda 2030, specialmente il punto 11, che invita i Paesi a “rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili”.

In quest’ottica rientra la volontà di riqualificare il contesto urbano attraverso la valorizzazione delle connessioni tra spazi abitativi, spazi pubblici e servizi per migliorarne l’accessibilità e la sicurezza in primis per due vie, tra le più importanti, come Viale Buridani e Via Mensa, per le quali è stato ottenuto un contributo a valere sul PNRR di Euro 5.500.000, che prevede che i lavori siano avviati entro il 2023 e chiusi entro il 2025.

Per perseguire questi obiettivi è stata individuata la LAND il cui co-fondatore, l’architetto Andreas Kipar, noto a livello nazionale ed internazionale per progetti come il sistema dei “Raggi Verdi” a Milano che sta creando una rete di connessioni verdi a misura d’uomo tra città e territorio, si è reso disponibile ad incontrare il Sindaco e la Città per un dialogo sul tema.

L’argomento centrale della serata è “Ripartire dall’esistente per preservare l’identità e cambiare la percezione”, perché entrambe le vie hanno un ruolo strategico nel contesto urbano della città. Un valore da enfatizzare a vantaggio dei cittadini e dei tanti turisti che vengono in città attratti dall’arte e dal paesaggio.

L’obiettivo dei progetti di rigenerazione urbana, come definito dall’apposita missione del PNRR, è quello di valorizzare lo spazio pubblico in favore della socialità, della sostenibilità, alla qualità della vita, dell’accessibilità, del commercio.

Inserendo più verde si può migliorare il comfort ambientale della zona centrale della città e renderla ancora più attraente, un “filtro verde verso la Reggia” ed il grande Parco della Mandria.

Grazie alle innovazioni introdotte dalle “nature-based solutions”, soluzioni tecniche incentrate sulla natura, si possono ottenere ottimi risultati performanti sia a livello ecologico sia sociale per rendere la Città di Venaria Reale accogliente, ma anche resiliente rispetto ai cambiamenti climatici sempre più evidenti.

L’incontro pubblico si svolgerà lunedì 5 dicembre alle ore 21:00 presso il Supercinema in piazza Vittorio Veneto 5. Interverrà il sindaco Fabio Giulivi e l’architetto paesaggista Andreas Kipar della Land.

Ingresso libero sino ad esaurimento dei posti.