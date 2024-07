Con la campagna “Regala Sorrisi” donati spazzolini, dentifrici e collutori per un totale di 4.659 euro a persone indigenti

TORINO – Spazzolini, dentifrici e collutori per un totale di 4.659 euro. È questo il risultato ottenuto da “Regala Sorrisi”, la nuova campagna di donazione di prodotti di igiene orale ideata e promossa da Banco Farmaceutico Torino OdV e Farmacie Comunali S.p.A. con il patrocinio dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Torino, realizzata con il contributo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e in collaborazione con la Regione Piemonte, all’interno del Bando 7 che promuove azioni di contrasto ai fenomeni di povertà e di grave marginalità.

Per una settimana, da lunedì 17 a sabato 22 giugno, i cittadini hanno donato i tre prodotti di igiene orale (proposti a prezzo calmierato, non acquistabili per uso privato, ma solo per la donazione) nelle 39 farmacie comunali di Torino, Chieri, Mappano e San Maurizio Canavese. I prodotti raccolti saranno consegnati a 10 enti del terzo settore che assistono persone in condizioni di povertà.

Nello specifico, sono stati donati:

751 spazzolini (1 euro) – 751 euro

287 dentifrici (2 euro) – 574 euro

203 collutori (3 euro) – 609 euro

545 kit con spazzolino, dentifricio e collutorio (5 euro) – 2.725 euro

per un totale di 4.659 euro.

Un po’ di numeri per inquadrare il problema

Le persone in condizioni di povertà sanitaria aiutate dagli enti sostenuti con donazioni da Banco Farmaceutico Torino OdV sono circa 30.000. Nell’ambito della GRF 2024, gli enti avevano espresso la necessità di 27.106 prodotti di igiene orale, in particolare dentifrici, spazzolini e pasta adesiva per dentiere.

Gli enti beneficiari sono Asili Notturni Umberto I, Associazione Centro Come Noi Sandro Pertini Sermig, Amici del Gruppo Arco OdV, Camminare Insieme OdV, Caritas Diocesana Ivrea, Caritas Diocesana Torino, Croce Rossa Italiana Comitato Di Moncalieri OdV, Cooperazione Odontoiatrica Internazionale (Coi) ETS, Misericordes OdV e Protesi Dentaria Gratuita OdV.

Sei di questi enti fanno parte del coordinamento “Odontoiatria Sociale in Rete”, nato nel 2015 come progetto di collaborazione tra la Città di Torino e il privato sociale, che nel 2023 ha effettuato più di 10.700 prestazioni odontoiatriche, ortodontiche e di protesica, completamente gratuite, ad adulti e bambini, con altre 1.000 persone in lista di attesa.

Immagine di repertorio

