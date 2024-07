Clown Idà aggredito fuori da un locale: “mi hanno picchiato in due, ho la testa che mi scoppia”

TORINO – “Dopo una serata ai Rami secchi, verso le tre, sono uscito fuori dal locale per tornare a casa e ho trovato due fuori che mi aspettavano”: così attacca “Clown Idà” su Instagram, in un video in cui denuncia di aver subito un’aggressione a sfondo razzista.

“Hanno iniziato ad insultarmi con frasi razziste – continua l’animatore davanti alla telecamera, con il collare cervicale – mi hanno iniziato ad aggredire. Poi sono finito in pronto soccorso, ma sto bene. Ora ho la testa che mi scoppia perché mi devono aver dato dei pugni in testa. Sono riuscito ad identificare uno dei responsabili. Quello che mi sorprende è che sono 11 anni che sono qui e non ho mai subito episodi simili.”

Solo ieri un altro artista, Pietro Morello, aveva denunciato un episodio simile: un’aggressione omofoba ad opera di 5 persone.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese