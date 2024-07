Si allaga un sottopasso, chiuso un tratto di strada della statale 32 “Variante di Borgo Ticinese” a Novara

NOVARA – Sulla statale 32 “Variante di Borgo Ticinese” a Borgo Ticino, nel novarese, il traffico sarà deviato per alcune ore a causa dell’allagamento di un sottopasso.

Ad annunciarlo è Anas tramite questo comunicato: “Sulla strada statale 32var ‘Variante di Borgo Ticinese’ è provvisoriamente chiuso il tratto al km 0,500 a Borgo Ticino, in provincia di Novara, a causa dell’allagamento di un sottopasso per le piogge intense delle ultime ore. Il traffico è deviato con indicazioni in loco.

Sul posto il personale delle Forze dell’Ordine e di Anas è impegnato nella gestione della viabilità e per ripristinare la circolazione il prima possibile.”

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese