Al Sacro Monte di Orta arriva un’opera di Omar Hassan: la scultura Pax lancia un inno di pace

ORTA SAN GIULIO – Da sabato 13 luglio fino a domenica 13 ottobre, l’artista italo-egiziano Omar Hassan espone la scultura Pax all’interno della Cappella Nuova, detta anche «del Cantico delle Creature», del Sacro Monte di San Francesco a Orta San Giulio, complesso monumentale incluso dal 2003 nel sito seriale Unesco «Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia».

All’interno della cappella, l’artista di fama internazionale riproporrà la celebre scultura Pax, che si rifà alla famosa Nike di Samotracia. Questa volta, però, la dea alata è raffigurata in dolce attesa e sorretta da 128 guantoni da boxe, già utilizzati da Hassan per realizzare tutti i suoi quadri. L’opera è stata esposta per quasi l’intero 2023 presso il palazzo reale più antico d’Europa: il Palazzo Reale di Palermo, meglio noto come Palazzo dei Normanni.

L’opera viene esposta al primo piano della Cappella Nuova, per trasmettere un messaggio di pace e di tutela di questa; completano la mostra due quadri della serie «Breaking Through Black» e i rispettivi video di realizzazione.

L’importante evento rientra tra le azioni del progetto «Per una nuova fruizione del Sacro Monte di Orta: restauro, valorizzazione e tutela del patrimonio monumentale, ambientale e paesaggistico», finanziato dalla Fondazione Cariplo per il tramite della Fondazione Comunità Novarese, nell’ambito del quale la Fondazione Cavaliere del Lavoro Alberto Giacomini è partner speciale e finanziatore dell’installazione di Omar Hassan, e delle attività di messa a norma e in sicurezza degli eleganti spazi espositivi della Cappella Nuova.

