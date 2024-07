I Fagioli alla Bud Spencer, con i borlotti del Piemonte

TORINO – Se non li avete ancora provati vi sarà sicuramente capitato di imbattervi sui social nella loro divertente presenza. Sono i Fagioli alla Bud Spencer ed esistono davvero. Una lattina sulla cui etichetta compare il faccione sorridente di uno degli attori più amati con in mano una mestolata di fagioli.

Sono i fagioli di “Lo chiamavano Trinità“, ma anche quelli di “Anche gli angeli mangiano fagioli“, insomma sono il piatto tipico che Bud Spencer consumava abbondantemente in tanti dei suoi film più famosi. L’etichetta ricorda infatti proprio le locandine di quei film campioni d’incasso degli anni ’70.

Come possono utilizzare il nome e l’immagine di Bud Spencer?

Probabilmente vi siete chiesti come mai questi fagioli possono utilizzare il nome e l’immagine di Bud Spencer. La risposta è molto semplice. La società che li produce è la Bud Power, il cui titolare è il nipote dell’attore, che si chiama Carlo come lui.

“Da lui ho ereditato la passione per lo sport ma anche l’amore per il cibo.” si legge sul sito della Bud Power. E ancora: “Mio nonno è sempre stato il mio eroe, lo ammiravo come atleta, come attore ma soprattutto come Uomo. Naturalmente questo è qualcosa che qualsiasi nipote che ama suo nonno potrebbe dire. Ma c’è chiaramente qualcosa di più quando si parla di Bud Spencer poiché i miei sentimenti sono molto vicini a quelli provati da milioni di persone in tutto il mondo”.

La Bud Power produce barrette proteiche, pasta proteica, creme proteiche… ma soprattutto i fagioli alla Bud Spencer… e da qui è arrivato il successo.

I fagioli del Piemonte

Perchè vi abbiamo raccontato questa storia e cosa ha a che fare col Piemonte? Anche qui la risposta è semplice. I fagioli, che bisogna mangiare rigorosamente dalla padella con un mestolo di legno, sono i borlotti del Piemonte.

E visto che ci siamo facciamo il servizio completo, questi sono gli ingredienti dichiarati sulla confezione: Fagioli Borlotti del Piemonte reidratati 43%, acqua, polpa di pomodoro, cipolla, olio di semi di girasole, pancetta affumicata 1,9% [pancetta suina, sale, zuccheri (destrosio, fruttosio), aromi, antiossidante ascorbato di sodio, conservanti (nitrito di sodio, nitrato di potassio)], doppio concentrato di pomodoro, aromi naturali, sale, aglio, piante aromatiche, spezie, zucchero.

Nota a margine: chi scrive ha ovviamente provato i fagioli alla Bud Spencer e può garantire che meritano un assaggio, sia per il gusto che per quel senso di trasporto in un mondo di celluloide che tanto amiamo.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese