Omegna: va da carabinieri per una denuncia ma si scorda di essere ricercata, arrestata

OMEGNA – Erano passati ormai quattro anni, forse abbastanza per scordarsi di essere ricercata. Al punto che una donna di 53 anni si è presentata di sua spontanea volontà dai carabinieri della stazione di Omegna per denunciare lo smarrimento della patente di guida.

Non ha però messo in conto che, tramite al sua carta d’identità e una verifica veloce nella banca dati, i militari dell’Arma sono risaliti presto all’ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Firenze dal 2020, dopo la condanna per mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice e sottrazione di persona incapace.

In particolare, a riconoscere il nome della donna uno dei carabinieri che a quel punto ha potuto anche associargli un volto. La ricercata aveva fatto perdere le proprie tracce per anni.

Ora la 53enne è stata arrestata e portata al carcere femminile di Vercelli, dovrà scontare la sua pena: un anno di reclusione.

