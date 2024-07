Un aereo in avaria potrebbe aver scaricato 90 tonnellate di kerosene sulle risaie del vercellese

VERCELLI – Un aereo in avaria potrebbe aver scaricato carburante sulle risaie del vercellese. E’ quanto denuncia l’Unione dei comitati dell’Alta Valle Ticino comunicando che ieri un Boeing 777 partito da Malpensa, finito in avaria dopo il decollo, potrebbe aver scaricato circa 90 tonnellate di kerosene in volo prima di rientrare in aeroporto.

Alcuni video mostrano l’aereo con evidenti scie che potrebbero in effetti essere carburante rilasciato. Tuttavia l’Enac (ente nazionale per l’aviazione civile) esclude che questo possa essere accaduto perchè la procedura di rilascio carburante in volo è prevista solo quando si sorvola il mare. Secondo l’Enac l’aereo è semplicemente rimasto in volo per consumare un piccola parte di carburante prima di rientrare in aeroporto.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese