Giovani della Torino bene avevano in casa 60 chili di stupefacente comprato via Telegram

TORINO – Tre giovani tra i 22 e i 25 anni sono stati arrestati perchè trovati in possesso di 60 chili di stupefacente. La droga era in un loft in via Pianezza a Torino. La polizia era sulle loro tracce e li ha osservati quando hanno acquistato l’ultimo quantitativo, seguendoli poi fino al loft.

Nell’abitazione c’erano tre sacchi contenenti 40 chili di hashish, 21 di marijuana, alcuni grammi di cocaina e confezioni di sigarette elettroniche da utilizzare con liquido a base di Thc. Il loft era diventato la base di spaccio per il terzetto, appartenente alla “Torino bene”.

Lo stupefacente era ordinato utilizzando un gruppo Telegram. Il quantitativo sequestrato avrebbe potuto fruttare circa mezzo milione di euro.

