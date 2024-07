Chiuso tratto di corso Maroncelli a Torino per lavori sulla voragine al di sotto del manto stradale

TORINO – Il tratto di corso Maroncelli all’incrocio tra via Ventimiglia è stato chiuso in direzione piazza Bengasi per i lavori sul manto stradale, in cui si è aperta una voragine. Il buco nell’asfalto è solo la punta dell’iceberg, perché la perdita d’acqua ha divorato la terra al di sotto della strada e lo scavo ha prima imposto la chiusura di due corsie lasciando un passaggio e poi ulteriori lavori hanno causato il blocco della carreggiata.

L’accesso alla zona sud di Torino dall’autostrada è difficoltosa e bisogna o uscire a Moncalieri o bisogna percorrere corso Unità d’Italia almeno fino al Mauto per poter raggiungere Mirafiori Sud, dato che è chiuso per lavori anche il sottopassaggio di corso Giambone in direzione centro.

