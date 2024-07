Le notifiche sul cellulare annunciano il pagamento dello metro di Torino, ma è un errore

TORINO – Momenti di panico tra i tanti cittadini che, di punto in bianco, hanno ricevuto – e forse continuano a ricevere – una notifica sul cellulare che annunciava loro l’avvenuto pagamento della metropolitana di Torino tramite il sistema tap&go. Peccato che quelle persone non fossero fisicamente presenti ai tornelli e non potessero, quindi, aver portato a termine alcun acquisto.

Facile intuire che molti abbiano potuto pensare alla possibile clonazione della propria carta di credito. La realtà, per fortuna, è un’altra: un problema nel sistema Gtt che inviava agli utenti notifiche di pagamenti avvenuti in precedenza, anche di giorni e giorni. Il problema, dopo gli allarmi e le segnalazioni, pare sia in fase di risoluzione da parte dei tecnici dell’azienda di trasporti torinesi.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese