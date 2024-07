La famiglia di Luigi Tenco contro l’albergo diffuso di Ricaldone dedicato al cantante

RICALDONE – La famiglia di Luigi Tenco non ha preso molto bene la notizia dell’inaugurazione dell’albergo diffuso intitolato al cantante.

La struttura ricettiva è stata inaugurata giorni fa a Ricaldone, ricavata dai locali del caseggiato di piazza Culeo, nei giorni della rassegna L’isola in collina dedicata al cantautore che proprio nel paese in provincia di Alessandria ha vissuto fino all’età di 10 anni, e dove è sepolto.

Sebbene le intenzioni dell’imprenditore acquese Anwar Edderouach, che si è aggiudicato il bando di gara per la gestione della struttura, siano nobili, la famiglia ha chiesto di non usare il nome Tenco senza le necessarie autorizzazioni dei legittimi eredi. Soprattutto per attività commerciali.

L’invito al Comune di Ricaldone arriva dall’avvocato Michele Piacentini, portavoce della famiglia dell’artista. In una lettera aperta riportata in parte da Ansa, fa riferimento all’apertura dell’Albergo Diffuso Tenco in paese.

Ciò denota una chiara e immeritata mercificazione del nome di Luigi Tenco che gli eredi contestano fermamente per tutelare realmente il pensiero e la memoria del loro caro. Pertanto, al fine di ripristinare quel decoro e quell’etica che la precedente generazione ricaldonese ha mantenuto nei confronti della sua figura la sollecitazione è che nessun membro dell’istituzione pubblica commetta degli illeciti.

“Come sempre, abbiamo preso in serio esame le considerazioni della famiglia e abbiamo già dato la disponibilità per un incontro – fa sapere il sindaco Laura Graziella Bruna – . Comunità e amministrazione non hanno mai avuto alcuna intenzione di mercificare il nome di Tenco, mantenendone limpida la memoria a più di 50 anni dalla morte”.

