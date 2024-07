Torino: incendio nelle cantine di un palazzo, intervento dei vigili del fuoco

TORINO – Qualche disagio, ma nessun ferito, per l’incendio divampato nelle cantine di uno stabile.

Il fatto è accaduto intorno all’ora di pranzo di oggi in un palazzo di corso Regina Margherita, all’incrocio con via Macerata. L’incendio, le cui cause sono in fase di accertamento, è stato prontamente spento dai vigili del fuoco del distaccamento del comando provinciale e quello di Stura giunti sul posto.

Dopo i dovuti controlli, i residenti sono tornati nelle proprie abitazioni.

