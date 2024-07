Tennis in carrozzina, a Torino torna il Trofeo della Mole 2.0

TORINO – Dopo il grande successo del 2023, che ha segnato il ritorno dopo sei anni di una delle manifestazioni paralimpiche più importanti del territorio regionale e non solo, scatta il conto alla rovescia per il 16° del Trofeo della Mole 2.0 dedicato alla memoria di Mariella Echampe. Il prestigioso torneo di tennis in carrozzina, organizzato dalla SSD Volare in collaborazione con ITF International Tennis Federation e FITP Federazione Italiana Tennis e Padel, si svolgerà infatti dal 25 al 28 luglio 2024 presso la sua storica sede: il Circolo della Stampa – Sporting di Corso Giovanni Agnelli 45 a Torino. L’evento fa parte dell’Uniqlo Wheelchair Tennis Tour e ha ricevuto il patrocinio della Regione Piemonte, della Città Metropolitana di Torino, della Città di Torino e del Comitato Italiano Paralimpico.

La 16° edizione del Trofeo è nuovamente classificata come “ITF Future Series”, l’entry level della Federazione Internazionale, ma è cresciuta sia come numero di atleti che come montepremi: gli iscritti, infatti, sono in totale 62 in rappresentanza di 14 nazioni (Argentina, Belgio, Corea del Sud, Francia, Germania, Gran Bretagna, Italia, Marocco, Perù, Polonia, Romania, Spagna, Svizzera, Turchia), ben 20 in più rispetto allo scorso anno, mentre il prize money è salito da 5mila a 7mila euro. I partecipanti sono suddivisi nelle categorie Open (27), Donne (19) e Quad (atleti con disabilità – uomini e donne insieme – ad arti superiori e inferiori con due rimbalzi consentiti, 16) e si affronteranno sia in singolo che in doppio, con un tabellone di consolazione per gli atleti eliminati durante i primi turni.

Il livello tecnico si è mantenuto ad alti livelli anche quest’anno: nel tabellone Open, infatti, tra gli atleti più attesi ci sono il tedesco Anthony Dittmar (numero 51 al mondo), il marocchino Said Himam (numero 62) e il polacco Tadeusz Kruszelnicki (numero 81). In quello Femminile, i nomi da seguire sono quelli di Viktoriia Lvova (numero 29), della sudcoreana Ju-Youn Park (numero 44) e della francese Sandrine Paulin Cauderon (numero 50). Tra i Quad, infine, è da segnalare la presenza del britannico Oliver Cox (numero 38), del sudcoreano Myung-Je King (numero 45) e dell’italiano Alfredo Di Cosmo (numero 53 al mondo e 2 in Italia).

Tra gli altri italiani in gara, potranno dire la loro Marco Pincella (numero 137 al mondo e numero 5 in Italia) e Fabian Mazzei (146 al mondo e 6 in Italia) nella categoria Open, Silvia Morotti (78 al mondo e 3 in Italia) e Vanessa Ricci (79 al mondo e 1 in Italia) nelle Donne e Maria Grazia Lumini (56 al mondo e 3 in Italia) nei Quad.

Riflettori puntati anche sugli atleti piemontesi, con alcuni nomi molto interessanti: su tutti Luca Paiardi (numero 332 al mondo e 8 in Italia) tra gli Open, Maria Vietti (158 al mondo e 6 in Italia) tra le Donne e Vincenzo Troilo (69 al mondo e 5 in Italia) ed Hegor Di Gioia (71 al mondo e 4 in Italia) tra i Quad. Gli altri esponenti del nostro territorio saranno Claudio Santoro, Roberto Toso (Open) e Roberto Silvestro (Quad).

Viste le premesse, ci sono tutti i presupposti per assistere ad un evento entusiasmante, anche se i riflettori della società sono già puntati verso il futuro come sottolinea il Segretario della SSD Volare e responsabile del torneo Gianluca Cosentino: «Con la 16° edizione del Trofeo della Mole 2.0, la seconda organizzata da noi, ribadiamo l’intenzione di riportare questa grande manifestazione ai fasti di un tempo. I numeri di quest’anno, con un incremento di ben 20 iscritti e un montepremi arrivato a quota 7mila euro, ci conferma di essere sulla strada giusta: merito di tutte le realtà e di tutte le persone che contribuiscono alla realizzazione delle nostre ambizioni, con un ringraziamento particolare alle istituzioni e agli sponsor che garantiscono la perfetta riuscita del torneo. Il nostro impegno non finirà certo qui, vogliamo crescere ulteriormente e stiamo già lavorando per la prossima edizione con l’obiettivo di salire di categoria, passando da Futures Series a ITF3; infine, un pensiero speciale non può non andare a Mariella Echampe, mamma del nostro Presidente Paolo Bonino, a cui è dedicato il Trofeo».

Parole condivise anche dal Direttore del Trofeo della Mole 2.0 Pietro Mazzei: «Sono molto soddisfatto – commenta – perché abbiamo raggiunto un buon livello tecnico ma, soprattutto, perché abbiamo un numero di atleti iscritti altamente sopra le aspettative e in grado di completare tutti i tabelloni, tra cui tante donne; a dare lustro al Trofeo sarà anche la presenza dei classificatori ITF, ottima notizia sia per il nostro prestigio che per gli atleti che necessitano di questo servizio come ormai richiesto da tutti gli sport paralimpici. La speranza è anche quella che sia il maltempo che il caldo ci diano una tregua per permettere lo svolgimento regolare della manifestazione».

