Il Gruppo Iren e Giffoni Hub presentano la docu-serie “Circular Future Tour”

REGGIO EMILIA – Il Gruppo Iren, attraverso il suo settore educativo Eduiren, e Giffoni Hub annunciano con entusiasmo il quarto anno di collaborazione con il lancio di una nuova iniziativa: la docu-serie on the road “Circular Future Tour”. Il progetto, che esplorerà i temi della sostenibilità e dell’economia circolare, è stato presentato in anteprima presso la Sala Stampa di Giffoni.

Una docu-serie a tema sostenibilità

“Circular Future Tour” offrirà uno sguardo approfondito e coinvolgente sull’impegno quotidiano del Gruppo Iren per la sostenibilità ambientale. Il viaggio, condotto dal noto Youtuber Marcello Ascani, si articolerà in tre episodi, ognuno dei quali esplorerà un aspetto diverso del lavoro di Iren e delle sue attività. Il tour si svolgerà a bordo di un van, che diventerà il palcoscenico per discussioni e incontri sul tema della sostenibilità, coinvolgendo anche giovani spettatori come ospiti speciali.

Le puntate si concentreranno su vari aspetti della sostenibilità:

Torino: La puntata sarà dedicata all’energia elettrica, con un focus sull’impianto di produzione idroelettrica dell’invaso di Ceresole Reale. Le spettacolari immagini della Valle Orco, immersa nel Parco Nazionale del Gran Paradiso, accompagneranno la spiegazione del percorso dell’energia dall’origine alla distribuzione in città.

Liguria: Questo episodio sarà incentrato sull'acqua e sull'impegno tecnologico e professionale di Iren per garantire un'acqua di alta qualità ai cittadini e ai turisti delle coste liguri.

Emilia: Il terzo episodio esplorerà i servizi ambientali e l'economia circolare applicata ai rifiuti. Sarà mostrato come i materiali di scarto, raccolti nelle città, vengano trasformati in energia pulita, con particolare attenzione alla produzione di biometano e compost nell'impianto Forsu di Reggio Emilia.

Il progetto mira a coinvolgere la GenZ e a promuovere una maggiore consapevolezza sui temi della sostenibilità e dell’economia circolare, utilizzando un formato di edutainment innovativo e coinvolgente. Il van del tour, oltre a servire come mezzo di trasporto, diventerà un vero e proprio spazio di discussione e apprendimento, riflettendo l’impegno di Iren e Giffoni Hub per un futuro più sostenibile.

